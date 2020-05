Otto e Mezzo, anche Andrea Orlando contro le parole di Riccardo Ricciardi: "Un passo falso"

21 maggio 2020 a

Le frasi di Riccardo Ricciardi contro la Lombardia e la gestione del coronavirus non sono piaciute nemmeno agli alleati. Ospite a Otto e Mezzo Andrea Orlando le suona al Movimento 5 Stelle: "Penso che l'intervento di oggi di Ricciardi sia stato oggettivamente un passo falso perché - al netto dei limiti della risposta lombarda all'emergenza sanitaria - l'effetto è stato quello di rafforzare i falchi che vogliono buttarla in rissa e indebolire chi invece vuole dare una mano, in un momento in cui serve l'approvazione rapida in Parlamento delle misure per contrastare l'emergenza. E pure stimo Ricciardi che di solito fa interventi intelligenti, in questo caso ha fatto un favore a chi voleva fare la vittima". Il dem, in collegamento con Lilli Gruber, lancia il sasso e nasconde la mano: critica i pentastellati per poi raddrizzare il tiro, magari nella speranza di non uscirne distrutti, almeno in termini di gradimento, dopo la bagarre causata in Aula.

