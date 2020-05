Sondaggio Dire-Tecnè, Giorgia Meloni e FdI a 0,2 punti dal M5s: cifre mai viste. Giù la Lega

24 maggio 2020 a

Lo si attende da settimane, da mesi. Già, perché sondaggio dopo sondaggio, Giorgia Meloni e i Fratelli d'Italia si avvicinano sempre più al M5s, pronti a diventare terza forza politica a livello nazionale. Insomma, ciò che si attende da settimane è il sorpasso. E no, la risposta è che non ci siamo ancora. Ma il divario, ora, è minimo. Anzi, microscopico. Le cifre sono quelle snocciolate dall'ultima rivelazione di Dire-Tecnè, che dà FdI in crescita di 0,2 punti percentuali e oggi al 14,9 per cento. I grillini? In calo dello 0,1% e al 15,1% per cento. Insomma, le due forze separate da 0,2 punti percentuali. E il trend si ripete da settimane: dunque, possibile ipotizzare che tra sette giorni il sorpasso della Meloni ai danni dei grillini potrebbe essere completato. Un risultato pazzesco, sorprendente e impronosticabile soltanto fino a qualche mese fa.

Prima piazza confermata per la Lega di Matteo Salvini, che perde però un altro 0,3% e si porta al 25,9 per cento. Dunque il Pd, in calo dello 0,1% al 20,7 per cento. Dietro i Fratelli d'Italia abbiamo Silvio Berlusconi, con Forza Italia stabile all'8,1 per cento. E ancora, Italia Viva di Matteo Renzi in calo dello 0,1% al 3,3% e La Sinistra al 2,8 per cento. Sorprende il balzo in avanti di Azione di Carlo Calenda, che nell'ultima settimana si è fatto notare su più fronti: il partito viene dato ora al 2,4% in crescita di 0,4 punti percentuali. Insomma, Renzi e IV sono nel mirino.

