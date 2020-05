Nicola Zingaretti e Pd tentati dai sondaggi pensano alle elezioni: "Troppe fibrillazioni, troppi scricchiolii dal M5s"

24 maggio 2020 a

a

a

Il Pd pronto a ribellarsi. Il comportamento ambiguo di Luigi Di Maio e la concessione di spazio a Matteo Renzi preoccupano non poco Nicola Zingaretti. “Il Pd sostiene il governo Conte con convinzione, ma non può essere il solo partito a mostrarsi responsabile. Ci sono troppe fibrillazioni, troppi scricchiolii. A furia di litigare si rischia la rottura”, questi gli uomori che filtrano dal Nazareno secondo Il Messaggero. E così, secondo la maggioranza dei retroscenisti, i dem starebbero guardando ai sondaggi per capire se eventuali elezioni convengano o meno.

Video su questo argomento "Gli inciuci...". Zingaretti? Segnatevi questa: la frase che tra qualche settimana potrebbe condannarlo

Non solo, perché a irritare Zingaretti e compagni ci sarebbe anche, secondo La Stampa, un avvicinamento Renzi-Di Maio. I due, secondo il quotidiano, condividerebbero anche il fastidio per il protagonismo di Giuseppe Conte. Un elemento che alla lunga potrà diventare fastidioso anche per i dem. E così i riflettori puntano già al prossimo autunno quando l'emergenza Covid si spera sia finita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.