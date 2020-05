Attilio Fontana sotto scorta: "Intorno a lui clima incandescente", la decisione della Prefettura di Varese

27 maggio 2020 a

Attilio Fontana sotto scorta. La decisione è arrivata dalla Prefettura di Varese che, due giorni fa, ha affidato al presidente della Regione Lombardia un'auto con un agente. A darne notizia è il quotidiano La Stampa che parla di una misura dovuta dopo che "il clima intorno al governatore lombardo si è fatto incandescente" con due murales, a Milano, cui viene apostrofato come "assassino" e dopo le numerose minacce sul web. Si tratta di un provvedimento "di quarto livello".

Pochi giorni fa sui muri delle case popolari del quartiere Gratosoglio di Milano sono stati affissi dei volantini. Sui quali campeggiava nuovamente la scritta "Fontana assassino". La stessa frase era apparsa su un muro lungo il naviglio della Martesana. Nel volantino viene preso di mira il governatore, reo - a detta loro - di una gestione "criminale dell'emergenza coronavirus": “Stragi nelle Rsa. Ritardo nel pagamento della cassa integrazione. Caos negli ospedali pubblici. Milioni di euro spesi per l’inutile ospedale in Fiera. La mancata applicazione delle misure necessarie a contenere il contagio”. Tutta colpa sua per chi ancora non ha capito che la Lombardia è la regione più popolata d'Italia e la diffusione del Covid era inevitabile.

