Reazione a Catena, "noia mortale": Tiri Liberi travolti a fine puntata

I Tiri Liberi sono i primi veri campioni di questa nuova stagione di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1. Anche nella puntata di ieri, mercoledì 18 giugno, sono stati loro ad arrivare all'ultima catena. E ormai sono ben 11 puntate che riescono ad avere la meglio sugli sfidanti. Il trio di coach di Codroipo, in provincia di Udine, formato da Sabrina, Luca e Fabio, detiene ancora il titolo del programma. E non solo. In più occasioni i concorrenti sono riusciti a portarsi a casa il montepremi, ieri 29.250 euro.

Gli ultimi sfidanti battuti sono stati i "Baby Boom" da Bologna. Dopo aver trionfato all'intesa vincente, i tre coach sono arrivati all’Ultima catena con 117mila euro, scesi poi a 29.250 dopo l’acquisto del Terzo Elemento. Per portarsi a casa il bottino Sabrina, Luca e Fabio hanno dovuto trovare una parola che si collegasse con ‘Isolato’ e ‘Primo’. Hanno tentato con ‘Estratto‘ e hanno indovinato. Era proprio quella la parola corretta. Sommando tutte le loro vincite, si arriva così a un totale di 124.626 euro.