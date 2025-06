Calenda contro Juve e Elkann da Trump: "Umiliante per l'Italia"

"Bella questa scena. Elkann con il sorriso da clown e la magliettina su misura offerta a Trump, mentre lui parla di bombardamenti e altre amenità": Carlo Calenda ci è andato giù pesante nel suo ultimo post su Facebook in cui ha commentato la visita della Juventus alla Casa Bianca dal presidente americano Donald Trump. "Direi umiliante per l’Italia - ha proseguito il leader di Azione -. Troverete su La Stampa e su Repubblica che quotidianamente attaccano Trump un duro monito per Elkann… magari domani però".

Hanno fatto molto discutere le dichiarazioni del tycoon di fronte al club bianconero, sbarcato negli Usa per il Mondiale per club e guidato dal presidente di Stellantis e amministratore delegato di Exor John Elkann, accompagnato dal top management: l’ad Maurizio Scanavino, il general manager Damien Comolli, il direttore delle strategie Giorgio Chiellini. Presente anche una rappresentanza della squadra, compreso l’allenatore riconfermato Igor Tudor.