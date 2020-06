Sondaggio di Pagnoncelli per DiMartedì: Giorgia Meloni la migliore nella Fase 2

03 giugno 2020 a

La scalata di Giorgia Meloni non si arresta. Secondo il sondaggio di Nando Pagnoncelli è la leader di Fratelli d'Italia ad avere la meglio dalle sponde dell'opposizione. Secondo i dati snocciolati dall'amministratore di Ipsos per DiMartedì Giuseppe Conte rimane in testa alla classifica dei leader che meglio si sono comportati durante l'emergenza coronavirus. Il premier vanta infatti un 44 per cento. Numero quasi scontato visto che è ormai noto che in piena crisi il popolo si avvicina a una figura "rassicurante".

Non ha comunque nulla da invidiare la Meloni che invece detiene un 22 per cento al fronte del 14 di Matteo Salvini e di un 12 di Silvio Berlusconi. La leader di FdI saluta così Nicola Zingaretti (5 per cento), Matteo Renzi (3) e Luigi Di Maio (3). Insomma un bel risultato, sinonimo con ogni probabilità di una grande ascesa.

