Verissimo, Alessandra Mastronardi: "Come mi chiamavano a scuola"

"Oggi diremmo che ho subito bullismo. Facevo le pubblicità e mi chiamavano col nome del brand che pubblicizzavo. È stato difficile. Avevo poche amiche. Oggi non ho rapporti con nessuno di quella scuola": Alessandra Mastronardi lo ha detto nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Poi ha aggiunto: "Quel periodo è stato difficile perché già lavoravo, ero scomoda, non avevo nome e cognome".

Parlando della sua carriera, invece, ha detto: "All'inizio, mamma e papà erano molto preoccupati perché io non vengo da una famiglia d'arte e, prima di me, nessuno aveva mai sperimentato il mondo del cinema, perciò per me era tutto nuovo e anche per loro. Negli anni '90-2000 era difficile da capire, mio padre è uno psicologo quindi fa tutt'altro. Io ho sempre voluto fare questo, non ho mai avuto il famoso "piano B", ci ho pensato quando mi sono iscritta alla Facoltà di Psicologia a Roma, però, la recitazione, l'odore del set... Era una droga, provavo a staccarmi ma tornavo sempre lì".