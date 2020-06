Meloni e Salvini, contrasti sulle elezioni amministrative: "Volano parole grosse", accordo di Arcore da rivedere

05 giugno 2020 a

Centrodestra in subbuglio sulle prossime amministrative. Il calo dei consensi della Lega sta cambiando i rapporti di forza all'interno della coalizione, con FdI che pretende un peso politico maggiore in seguito al suo previsto exploit e Forza Italia che vuole uscire dall'angolo. Lo scrive Italia Oggi che afferma che in molte parti d'Italia vanno in crisi gli accordi di spartizione territoriale che i tre leader avevano sottoscritto ad Arcore prima della quarantena.

"Non lo capisco, parla come Renzi e Prodi". Salvini, sciabolata pubblica al Cav: sono scintille nel centrodestra

Volano parole grosse soprattutto tra Lega e FdI, in particolare sulla scelta del sindaco di Trento: è in gioco la supremazia e quindi la scelta del candidato sindaco, perciò si arriva ai colpi bassi. La Lega ha posto sul piatto un candidato, Alessandro Baracetti, 49 anni, avvocato. FdI non ci sta. A Trento quindi il centrodestra avrà due candidati l'uno contro l'altro armati, con Lega e FdI che si guardano in cagnesco. A Prato la coalizione è andata divisa perfino alla manifestazione di protesta contro il governo del 2 giugno. A Firenze invece manifestazione antigovernativa comune ma quanto al candidato governatore della Regione, si litiga. Anche in questo caso nel mirino c'è la candidata proposta dalla Lega, l'eurodeputata Susanna Ceccardi.

