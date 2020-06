Centrodestra, il politologo lancia la Meloni e Fratelli d'Italia nel centordestra: "Matteo Salvini deve resettarsi"

05 giugno 2020 a

Paolo Natale, politologo, è professore di metodologie delle scienze sociali presso l'Università di Milano, e collaboratore dell'istituto di analisi Ipsos. Dati alla mano, Natale prevede un grande sconvolgimento nella centrodestra. E lo spiega in una intervista ad Italia Oggi. "Fratelli d'Italia è prossima a diventare nelle intenzioni di voto terzo partito, scavalcando il Movimento5stelle. E per Salvini è finita la pacchia: se prima nel centrodestra c'era solo lui, ora ha una tosta alle calcagna, la Meloni. Natale non vede di buon occhio l'alleanza Meloni-Salvini: "Lega a Fratelli d'Italia hanno chiuso. Salvini e Meloni vanno in direzione opposta, nel tentativo di sfruttare sia le contraddizioni interne alla maggioranza sia le difficoltà che potranno emergere nella ricostruzione economica per aumentare così il proprio appeal elettorale. Saranno mesi difficili, probabilmente se tutto va bene ne usciremo alla fine del 2021, l'opposizione ha deciso di starne fuori".

Infine il politologo spiega che cosa può succedere nel centrodestra: "C'è il cambio di passo della Meloni che continua salire, mentre Salvini continua nella discesa: ha perso ben otto punti, al 26%. Tra l'altro se prima la Meloni dragava consensi da Forza Italia, ora lo sta facendo a discapito proprio della Lega. Da un alto perché la Meloni pare su alcune scelte più coerente rispetto al leghista, dall'altro perché il tema dell'immigrazione non è prioritario: se prima del Covid era sensibile ai problemi legati agli immigrati il 32% dell'elettorato, ora solo il 10%. Salvini dovrebbe resettarsi".

