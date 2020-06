Silvio Berlusconi ago della bilancia: sondaggio Ipsos, perché i seggi di Fi sono cruciali (non solo per il centrodestra)

06 giugno 2020 a

a

a

Forza Italia è il vero ago della bilancia del centrodestra. È quanto emerge dalla simulazione condotta dall’istituto Ipsos di Nando Pagnoncelli e illustrata nell’edizione odierna del Corriere della Sera. Dall’emergenza coronavirus Silvio Berlusconi uscirà con un ritrovato ruolo da protagonista: quattro mesi fa, Lega e Fratelli d’Italia avrebbero potuto conquistare da soli la maggioranza assoluta alla Camera, grazie ai 205 seggi virtuali su 400 rimasti dopo il taglio dei parlamentari (e nell’ipotesi, non del tutto scontata, che si adotti il sistema elettorale Germanicum).

“Affondo a sorpresa”, Salvini pronto a correre da solo: la mossa-Regionali che può aprire una voragine nel centrodestra

Rispetto ad allora, la Lega di Matteo Salvini è però scesa dal 32 al 24,3 per cento: un calo che non è stato del tutto assorbito da Giorgia Meloni, che è cresciuta di 4 punti (16,2) ed è ormai pronta a mettere la freccia sul M5S. Le percentuali tradotte in seggi alla Camera significano che il Carroccio è passato da 149 a 112 potenziali seggi, mentre FdI da 56 a 74: in totale sono 186 seggi che non basterebbero per avere la maggioranza assoluta. Ed è qui che rientra in gioco il Cav, che rispetto a febbraio è passato dal 6,5 al 7,4 per cento, cioè da 29 a 33 seggi: giusto quelli che servono al centrodestra per avere il controllo della Camera.

Ciò significa che Forza Italia è fondamentale nella coalizione, ma occhio perché i 33 deputati azzurri possono fare gola anche al centrosinistra che, insieme ai 5 Stelle, arriva ad un massimo di 179 seggi virtuali. Ciò significa che Berlusconi può spostare gli equilibri in un senso o nell’altro: a dispetto delle aperture del Cav nei confronti dell’attuale governo, in particolare sulla politica europea, appare però difficilmente realizzabile lo scenario in cui Forza Italia tradisca il centrodestra proprio nel momento in cui potrà finalmente andare al governo senza compromessi con i 5 Stelle o chicchessia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.