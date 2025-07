In Onda, Bersani perde il controllo contro Vannacci: "Il generale glabro che..."

L’audacia di Elon Musk non conosce limiti e ora è giunta a concepire la fondazione di un nuovo partito, America Party, l’ennesima sfida al sistema politico americano. In Italia c’è chi vorrebbe prendere spunto e agire in modo analogo, come il generale Roberto Vannacci e di questo si discute a “In Onda”, il programma di approfondimento politico estivo di La7, condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. Tra gli ospiti c’è, in collegamento, Pier Luigi Bersani, ex-segretario del Pd. Si parte da un’intervista fatta a Vannacci in cui gli si chiede se Italia Sovrana potrebbe essere il nome giusto per il suo partito e lui cerca di dribblare: "Italia Sovrana certamente, assolutamente si. Se potrebbe essere il nome di un nuovo partito? Non del mio partito, Italia sovrana è un concetto, poi se qualcuno lo vuole far diventare un partito ben venga".

In Onda, Bersani infanga Nordio: "Che ministro abbiamo" Pier Luigi Bersani ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda, su La7. L'esponente del Partito democratico co...

Marianna Aprile chiede a Bersani: "Una figura come Vannacci porta benzina alla destra o è un problema per Meloni? Le due cose sembrano in contraddizione, ma credo non lo siano". Bersani va senza freni: "Ci navigano, è un problema e una soluzione, ci navigano finché non arriva l'onda grossa che spero arrivi. Come si fa a parlare di politica con Vannacci? Lui, bel glabro, ritiene di esser bello lui, è macho, è uno così. Appartiene al circolo ristretto dei geni, lui, Musk, lo statista Mussolini. È lui che ritiene di poter dire chi è normale e chi è anormale. Questo è Musk e Vannacci è quello che rappresenta l'idea della gerarchia tra gli esseri umani".

In Onda, Bersani insulta Lollobrigida: "Per baciare Trump in quel posto" Un Pier Luigi Bersani decisamente scatenato e fuori controllo quello che interviene a In Onda, su La7, per parlare di tu...