Lucia Azzolina, clamorosa gaffe con Salvini: "Non sai neppure scrivere plexiglass". Ma l'errore è suo

Uno scivolone dopo l'altro per Lucia Azzolina. Il ministro che di istruzione ne dovrebbe sapere, cade proprio sulla scrittura. Nell'attaccare Matteo Salvini, la grillina incappa in un errore clamoroso. Il tutto va in scena su Twitter dove il leader della Lega, condividendo il video di una mamma arrabbiata, commenta: "Le follie del governo sul decreto Scuola: lo sfogo di una mamma, e come lei tante famiglie in tutta Italia che chiedono sorrisi e speranza per i loro figli, non il plexiglas. Non è questo il futuro da dare agli studenti. Azzolina bocciata". Ma non passa molto tempo prima che la diretta interessata replichi: "Non hai letto il decreto (non è una novità), fai propaganda sulla sicurezza (non ci sarà nessuna gabbia di plexiglass). E non sai neanche come si scrive `plexiglass´ - la replica di Azzolina - Essere bocciata da te è una promozione. Basta fake news, con la salute dei bambini non si scherza".

Ah sì? Peccato però che la verità sulla parola "plexiglass" è un altra. Il termine infatti può essere scritto in due modi differenti, con o senza doppia "s". "Il nome commerciale - si legge sulla Treccani sotto "plexiglas" - di una resina termoindurente (metacrilato di metile), infrangibile, trasparente, più leggera del vetro, in luogo del quale viene adoperata per molti usi: se ne fanno oggetti di fantasia, bacchette, lastre, tubi, ecc., e parti di aeromobili". Insomma, Salvini non ha affatto torto,

