Matteo Salvini e la Lega, "operazione Milano": il candidato della Lega per strapparla a Beppe Sala e Pd

Dopo Roma, Matteo Salvini lancia l'operazione Beppe Sala: strappare Milano al Pd e al centrosinistra, che l'amministra dal 2011, e consegnarla alla Lega. L'assessore regionale al Welfare Stefano Bolognini, commissario cittadino della Carroccio, svela il piano al Giornale: "Alle dirette social del sindaco contrapponiamo una politica di ascolto e confronto vero con la città". Sala esce dalla sbornia del lockdown con una immagine molto più social ma una città in ginocchio. Il sindaco sembra "stanco e disamorato", incalza Bolognini, e così la Lega ha già pronta l'offensiva: "Abbiamo incontrato due o tre nomi di imprenditori e manager papabili, rappresentano la Milano dinamica che sa cogliere le tendenze e danno una mano al sociale. L'importante è proporre una persona che porti la concretezza della propria esperienza personale da contrapporre a una politica fatta o di immagine e pochi risultati. Uno è in pole e ha già offerto la sua disponibilità".

Identikit? "Cinquantenne, sposato e papà, manager di un'importante azienda, aiuta il sociale, comunicativo, perbene, bella storia da raccontare e voglia di mettersi in gioco". La parola finale, ovviamente, la metterà Salvini. Di sicuro, assicura Bolognini, il candidato sindaco leghista non sarà politico: "Serve un uomo che sappia valorizzare il ruolo dei partiti ma venga da altre esperienze, sul modello di Marco Bucci a Genova. I partiti del centrodestra a Milano stanno bene, come si è visto dal flash mob in piazza Duomo il 2 giugno, c'è molta voglia di fare. Il confronto sul 2021 è già iniziato, sarà una squadra forte".

