Giorgia Meloni con stampelle e gesso, la foto che preoccupa i sostenitori: "Cos'è successo?"

15 giugno 2020 a

a

a

Giorgia Meloni non si ferma mai, neppure con il piede fasciato e le stampelle. "Pare che per qualche giorno sarò rallentata", ha commentato la leader di Fratelli d'Italia accanto all'immagine postata sui social. Immediata la preoccupazione dei suoi sostenitori: "Cos'è successo?" le hanno chiesto senza però ottenere spiegazioni sul'infortunio che l'ha vista protagonista. Un infortunio che non la blocca comunque in casa. Anzi, la Meloni sembra più carica che mai, pronta, assieme a Forza Italia e Lega, a mandare a casa questo governo: "Siamo una coalizione forte e coesa - ha spiegato in un'intervista al Corriere del Trentino - condividiamo valori e programmi, e grazie a questo riusciamo a governare bene migliaia di Comuni e la maggioranza delle Regioni italiane. Certo, ci sono differenze tra di noi, ma è naturale che sia così, altrimenti saremmo un partito unico".

"Promesse tradite, italiani disperati". La Meloni inchioda Conte e Tridico: la loro vergogna | Guarda

Poi l'aspra critica agli Stati generali indetti da Conte, definiti da lei stessa "inaccettabile messinscena, aperta peraltro dai rappresentanti di Commissione europea, Bce e Fondo Monetario, cioè la cara vecchia Troika".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.