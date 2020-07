Enrico Mentana, il sondaggio Swg per il TgLa7: "Lega inchiodata". Sale Calenda, calano Pd e M5s

06 luglio 2020 a

"La Lega resta inchiodata". Enrico Mentana annuncia così il sondaggio Swg per il suo TgLa7. Ma paradossalmente Matteo Salvini non è quello che esce peggio dalla rilevazione settimanale. La Lega è sì ferma al 26,6%, primo partito italiano e senza variazioni, ma dietro, cedono sia il Pd (20%, -0,3) sia il Movimento 5 Stelle (15,7%, -0,3), e cede qualcosa anche Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia al 14% (-0,2).



Gioiscono invece Forza Italia, Sinistra e Azione, che registrano tutti un balzo in avanti dello 0,3. Il partito di Silvio Berlusconi sale al 5,9%, il cespuglio rosso al 3,8% e il soggetto fondato da Carlo Calenda al 3,2%. Nuovo sorpasso nel derby degli ex Pd ai danni di Italia Viva di Matteo Renzi, che scivola mestamente al 2,9%, cedendo lo 0,1. Briciole che pesano.

