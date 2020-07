Danilo Toninelli, il video muto sui Benetton: gesti, smorfie e cartelli. Lo insultano

16 luglio 2020 a

a

a

Venti secondi di silenzio, Danilo Toninelli si esprime a gesti delle mani, smorfie e cartelli scritti con l'evidenziatore. Poi parla, e si sotterra da solo. Il senatore del Movimento 5 Stelle, ex ministro delle Infrastrutture chiamato a gestire (con grossi ed evidenti problemi) il dramma del Ponte Morandi, pubblica un video su Instagram per esultare con pollici alzati e pugno chiuso dopo la decisione del governo sui Benetton: "Le autostrade tornano ai cittadini! I Benetton sono fuori da Autostrade e dovranno pagare miliardi - è la sintesi del suo pensiero -. Le tariffe diminuiranno e aumenteranno gli investimenti in manutenzione e sicurezza su tutta la rete autostradale. Una rivoluzione rispetto a prima e tutta a vantaggio dei cittadini italiani. Una vittoria su tutta la linea!".

“Tontolone, esulta come un ubriaco molesto”. Autostrade, l'urlo di Toninelli disturba Sallusti

Di fatto, è l'unico a pensarla così visto che per tutti, dal centrodestra al centrosinistra, la mancata revoca della concessione è frutto del pressing del Pd su Conte, che in un primo momento sembrava aver sposato (forse, un bluff nella trattativa con Atlantia) la linea dura grillina. E la lista dei commenti al video di Toninelli è impietosa: si va dallo sfottò agli insulti belli e buoni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.