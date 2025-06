FdI spiana Giuseppe Conte: "Arroganza senza limiti, ancora paghiamo i tuoi danni"

Non ci sono dubbi, Giuseppe Conte è l'uomo delle sceneggiate. Ogni giorno, il leader grillo alza di un'ottava il tono della voce, urla sempre più forte, sbraita, il tutto in una gara a chi la spara più grossa su Giorgia Meloni in particolare.

Ora è il momento dell'innalzamento delle spese per la difesa al 5% del Pil, l'accordo siglato nel contesto Nato, rialzo necessario in un mondo dove, drammaticamente, l'ombra della guerra si fa sempre più pronunciata. E Conte si schiera armbi e bagagli contro il ritocco all'insù della voce di spesa.

Così ecco che Fratelli d'Italia passa al contrattacco. Lo fa sui social, laddove rilancia un breve video che inizia con un estratto dell'ultimo intervento di Conte in Parlamento. Musica martellante e il presunto avvocato del popolo che grida: "Parliamo di oltre 100 miliardi, una media di 10 miliardi l'anno". Stacco. Si passa a una dichiarazione di "Giuseppi", il quale sentenzia: "Giorgia Meloni ha sottoscritto il disastro dell'Italia".

Sicuro? Sicuro sicuro? Nel video poi parte una rassegna di titoli di giornale sul vero disastro: il Superbonus. Nei titoli si ricorda come la folle misura grillina, oltre a distorcere il mercato, sia costata ai contribuenti oltre 120 miliardi di euro. Ben di più rispetto alla spesa militare citata da Conte, con la differenza che la spesa derivante dalla misura grillina, quella sì, ha minato le basi e i fondamentali economici del nostro Paese (nei vari titoli, lo ricordano anche gli insospettabili del Domani, il quotidiano il cui editore è Carlo De Benedetti).

Fratelli d'Italia, insomma, "sistema" Conte. Basta questo breve video, che si conclude con una scena emblematica: il leader grillino, di spalle, che di fretta e furia si infila in un portone mentre viene sommerso da una valagna di "buu" e fischi". Per dirla con le parole con cui FdI rilancia la clip, "stiamo ancora pagando i danni causati da Giuseppe Conte. L’arroganza politica di quest’uomo sembra non avere limiti".

