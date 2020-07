"Su Fontana solo fantasie". L'ira di Salvini sull'inchiesta camici bianchi

27 luglio 2020 a

a

a

"Stanno facendo non solo un danno sociale e culturale, ma un danno economico devastante al nostro Paese. E' questo che mi fa imbestialire da amministratore della cosa pubblica". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo al convegno 'Covid-19 in Italia, tra informazione scienza e diritti'. "Ci sono Taormina, Venezia, Firenze e Roma deserte e distrutte - ha continuato Salvini - e c'e' il miglior modello socio-sanitario italiano, quarto in Europa, come quello di Regione Lombardia, sotto attacco. Chiunque contribuisca a infangare e diffamare il modello sanitario di Regione Lombardia - ha proseguito - non attacca Fontana, la Lega o Salvini, ma fa il male dell'Italia". Per il leader leghista "il povero governatore Fontana e' stato sbattuto sui giornali - ha detto - perché la mamma morendo gli ha lasciato l'eredita' in Svizzera".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.