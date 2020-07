Open Arms, Matteo Salvini inchioda il M5s con un video di Toninelli: "I porti chiusi? Decisione mia, di Salvini e Conte"

31 luglio 2020 a

a

a

A Matteo Salvini basta un video per inchiodare il Movimento 5 Stelle sul caso Open Arms. A detta del leader della Lega e di chi era al governo la scorsa estate (come Giovanni Tria) la decisione di non far sbarcare i migranti a bordo della ong "fu collegiale", di Giuseppe Conte e grillini compresi. E ora abbiamo la prova. Il numero uno del Carroccio, accusato da solo di sequestro di persona, rilancia su Twitter un filmato dell'epoca che ritrae Danilo Toninelli dire: "I porti chiusi? Fino ad oggi non Salvini, ma Salvini, il presidente del Consiglio Conte e il sottoscritto decidiamo insieme".

E ancora: "Abbiamo diminuito di una cifra enorme il numero degli sbarchi, significa che stiamo facendo un buon lavoro di squadra". Beccato dunque, anche se verrebbe da chiedere perché allora i grillini si tirano indietro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.