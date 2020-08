Immigrazione, Matteo Salvini e il duro commento a questa foto: "Fuggono dalla guerra, mi sembra evidente"

05 agosto 2020 a

a

a

Un Matteo Salvini sempre più scatenato sul tema immigrazione. Nel mirino le politiche del governo di Giuseppe Conte, certo, che consente migliaia di sbarchi al giorno e permette che Lampedusa collassi. Ma nel mirino ci finiscono anche i clandestini che arrivano in Italia, almeno quelli che non fuggono da fame e guerra, insomma quelli che si presentano sulle nostre coste vestiti di tutto punto e magari "dotati" anche di barboncino. E sono proprio alcuni di questi migranti i protagonisti di un tweet del leader della Lega. Eccoli ben vestiti, con orologi, cappellini, occhiali da sole e braccialetti, seduti e sorridenti dopo essere arrivati in Italia. E a corredo della foto che potete vedere qui sotto, Salvini aggiunge il commento, sarcastico: "Fuggono dalla guerra poverini, mi sembra evidente...", conclude il leghista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.