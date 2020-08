Matteo Salvini fa dietrofront sulle Regionali: "Non avranno effetti sul governo"

14 agosto 2020 a

Matteo Salvini sulle elezioni vicine pare demoralizzato. Il leader della Lega infatti ne è certo: "Le Regionali non avranno effetti sul governo". Un'ammissione non di poco conto, come la descrive il Corriere, che lascia il posto a diverse interpretazioni. Prima tra tutte quella che vede la vittoria in alcune regioni come la Toscana un miraggio. D'altronde nella roccaforte rossa la partita è apertissima. Seconda interpretazione, invece, quella che il leader della Lega teme l'ascesa di Giorgia Meloni. Stando ai sondaggi infatti è lei la leader più amata dopo Giuseppe Conte. Non solo, perché Fratelli d'Italia crescono, secondo le rilevazioni, a vista d'occhio mentre il Carroccio perde colpi. Insomma tutto farebbe pensare che per l'ex ministro dell'Interno non è un buon momento per andare al voto.

Poi, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano di Fontana, al leader leghista non vanno giù "i polveroni mediatici di questi giorni" che possono nascondere le "imbarazzanti contraddizioni del premier a proposito dei verbali del Comitato tecnico scientifico sulle zone rosse". Il riferimento è chiaro: Salvini non ha gradito lo scandalo del bonus da 600 euro richiesto da alcuni parlamentari e consiglieri regionali della Lega.

