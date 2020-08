Matteo Salvini contro Conte e Lamorgese: "Bastonate agli italiani e 375 milioni di euro a coop e clandestini"

20 agosto 2020 a

"Bastonate agli italiani, soldi per coop e clandestini". Matteo Salvini si scaglia con durezza contro il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Interni Luciana Lamorgese, che hanno deciso per la proroga di 499 progetti di accoglienza per gli immigrati. "Una spesa superiore ai 375 milioni di euro", denuncia il leader della Lega, tutto questo "mentre cinque milioni di partite Iva, artigiani, imprenditori e lavoratori autonomi dovranno pagare puntualmente le tasse, nonostante Covid, chiusure e crisi". "La Lega - conclude Salvini - è al fianco dei cittadini e dei commercialisti che, ignorati da Conte, protesteranno a settembre. Questo governo mette in pericolo l’Italia".

