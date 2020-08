Matteo Salvini e la Boschi al Meeting, seduti vicini: applausometro, confronto impietoso

22 agosto 2020 a

All'applausometro vince Matteo Salvini. Al Meeting di Rimini accorrono tutti, maggioranza e opposizione. Davanti a una platea ridotta causa coronavirus, sul palco siedono il leader della Lega e il numero 2 di Forza Italia Antonio Tajani. E poi Maria Elena Boschi di Italia Viva, fatta sedere a fianco di Salvini, il dem Graziano Delrio, il ministro della Salute Roberto Speranza e in collegamento video quello degli Esteri Luigi Di Maio e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. I toni sono soft e concilianti, anche se i motivi di scintille incrociate non mancherebbero. Secondo il Corriere della Sera, il Capitano raccoglie il maggior entusiasmo insieme a Tajani e la Meloni, mentre decisamente più tiepida l'accoglienza per la Boschi. "Delrio e Speranza faticano a riscuotere applausi", e i presenti raccontano di un certo imbarazzo sul palco. Non c'è da stupirsene molto.

