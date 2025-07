Se Michele Serra su "Repubblica" ora dà lezioni di garantismo

Un esemplare caso di viltà politica e mediatica: il caso Bibbiano mette in luce quanto di più ipocrita possa esserci a sinistra. Ieri si è scatenato Michele Serra, editorialista di Repubblica, che notoriamente è schierato sulla trincea del garantismo di convenienza. Anche lui se la prende con la forte polemica del centrodestra, sia per quel che concerne i partiti sia per la stampa, che all’epoca dei fatti esortava i cosiddetti progressisti a “parlarci di Bibbiano”. Non ne volevano sentire parlare, evidentemente, c’erano coscienze che si sentivano colpite, le tre scimmiette imperversavano col loro non vedere, non sentire, non parlare. Eppure la magistratura di primo grado - e non la Cassazione! - ha assolto molti imputati e condannato altri, ma nessuno ha potuto dire una parola su un metodo orrendo. Quei bambini sottratti alle loro famiglie, sono stati restituiti ai loro cari. Probabilmente non era tutto così legittimo. Eppure si scatenano. Serra, come Schlein e compagnia, adesso invocano parole di scuse da parte del centrodestra e di chi all’epoca dei fatti ne scrisse.

E qui emerge la viltà. Perché l’inchiesta Angeli e Demoni fu promossa dalla magistratura e non dal centrodestra e dai Cinquestelle di Di Maio. Di fronte alla portata delle accuse – esattamente come fanno Repubblica e la sinistra a parti invertite – non si poteva far altro che incoraggiare la ricerca di pulizia. O bisognava tacere su un caso che riguardava in maniera orrenda i bambini? È anche vile non dire una sola parola sui magistrati. Ce l’hanno con loro, questi compagni, e invece si scagliano contro gli avversari politici? Dov’è finito il loro coraggio? Ipocrita Michele Serra, che parte all’attacco di chi chiedeva luce: forse vuole che l’Italia scacci l’immagine di quelle creature che erano strappate ai genitori, o che non si abbia più memoria di certe intercettazioni, che insomma devono valere solo quando prevale certo interesse politico. Tutto iniziò proprio per iniziativa degli inquirenti. Che misero a soqquadro il comune di Bibbiano - il cui sindaco Carletti, paradossalmente, dovrebbe ringraziare il centrodestra per l’abolizione dell’abuso di ufficio che lo ha salvato- sui presunti affidi illeciti di minori. L’indagine fu condotta dai Carabinieri su delega della magistratura e portò a misure cautelari contro vari soggetti, tra cui psicologi, assistenti sociali e, in misura minore, anche amministratori locali. E solo successivamente all’esplosione mediatica del caso, la destra e i Cinque Stelle pretesero verità su quanto andava appurando l’inchiesta.