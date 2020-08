Lucia Azzolina, giallo sulle graduatorie per diventare presidi: il suo nome scivola oltre l'ultima posizione dopo le polemiche

25 agosto 2020 a

Dopo le critiche, uno strano accadimento. È infatti un vero e proprio mistero quello delle graduatorie dei candidati dirigenti scolastici per il prossimo anno accademico che ora vede il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina scivolare oltre l'ultima posizione possibile per l'attribuzione del ruolo (ovvero la 2492). A darne conferma è il sindacato dei dirigenti scolastici Udir. "Il MEF - si legge sulla rivista Orizzonte Scuola - ha autorizzato 529 nomine. Di queste 458 riguardano la procedura concorsuale di cui al DDG 1259/2017; 29 i soggetti inclusi nella graduatoria di merito ex DDG 13 luglio 2011, 42 corrispondono a richieste di trattenimento in servizio ex articolo 1, comma 87 della Legge n. 208/2015".

"Conte le ha telefonato per rimproverarla". Retroscena devastante, governo a pezzi. Sospetto: il 14 settembre vanno tutti a casa?

Qualche giorno fa la grillina era finita nella bufera per aver dato il via libera alle assunzioni dei vincitori del concorso del 2017. Guarda caso lo stesso anno in cui lo vinse lei. "Bastano 36 rinunce e la Azzolina è auto-assunta come preside", denunciava la Lega. Anche se ora tutto pare essere stato modificato.

