Giorgia Meloni, lezione a sinistra e grillini: "Peggior destra di sempre? Perché ci demonizzano"

“La peggiore destra di sempre”. È questo l’hashtag che è entrato nelle ultime ore tra le tendenze di Twitter, dove si sta dando libero sfogo agli insulti (e non solo) contro Matteo Salvini, Giorgia Meloni e compagnia. In particolare il leader della Lega è il più bersagliato perché sarebbe l’esempio perfetto del modo becero di fare propaganda della destra di oggi, accusata di basarsi sull’odio e sulla diffusione di notizie false o inesatte. Ma non è tutto perché i partiti dell’opposizione e personaggi come Flavio Briatore e Vittorio Sgarbi vengono accusati di incoraggiare comportamenti irresponsabili o sprezzanti delle regole. La Meloni ha deciso di intervenire a riguardo, stanca di un certo modo di fare della sinistra e dei grillini, che non perdono occasione per attaccare senza pietà (e senza ragione?) sui social: “Ci sono buone notizie - ha ironizzato la leader di Fdi - quando la destra non piace alla sinistra sta facendo bene il suo lavoro. La verità è che quando la sinistra non può vincere lealmente allora cerca di demonizzare l’avversario. Da sempre”. Difficile darle torto: ormai la Meloni non ne sbaglia una, e per questo vola sempre più in alto nei sondaggi, nonostante le campagne mediatiche ordite per gettare fango su di lei e tutto il centrodestra.

