Silvio Berlusconi col Covid, Repubblica lo associa subito a Flavio Briatore: i tempi di incubazione non tornano

Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus. La comunicazione ufficiale è arrivata da Forza Italia: a seguito di uno dei soliti controlli precauzionali, l’83enne ex premier ha scoperto di aver contratto il Covid, ma è asintomatico e si è messo in isolamento domiciliare ad Arcore, dove attenderà di negativizzarsi. Intanto Berlusconi potrà continuare a lavorare sulle elezioni regionali, non facendo mancare il suo sostegno ai candidati. Curiosamente è subito partita la caccia all’untore, individuato frettolosamente da La Repubblica in Flavio Briatore: in questo senso è eloquente la foto pubblicata in prima con tanto di didascalia che indica che i due sono stati insieme in Sardegna “qualche giorno fa”. In realtà si sono incontrati il 12 agosto e Berlusconi era già risultato negativo al doppio tampone effettuato il 25 agosto: considerando che il tempo di incubazione del virus è tra i 2 ed i 12 giorni (15 come limite massimo di precauzione), è quasi impossibile che l’ex premier abbia preso il Covid a causa di Briatore, dato che la positività è emersa soltanto il 2 settembre.

"Coronavirus, Berlusconi positivo: contagio in Sardegna" (ma Briatore non c'entra)

