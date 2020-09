Rocco Casalino, dopo Berlusconi anche lui ricoverato al San Raffaele di Milano

04 settembre 2020 a

Un incredibile "incrocio" al San Raffaele di Milano, dove poco fa è stato ricoverato Silvio Berlusconi per complicazioni legate all'infezione da coronavirus. Al leader di Forza Italia è stato diagnosticato un inizio di polmonite bilaterale ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. E dell'incredibile "incrocio" dà conto in un flash il sempre ben informato Dagospia, che rende noto che nella medesima struttura, nel nosocomio del dottor Alberto Zangrillo, è ricoverato anche Rocco Casalino, il portavoce del premier, Giuseppe Conte. Secondo quanto rivela Dago, però, per quel che concerne l'ex Grande Fratello il coronavirus non c'entra niente: secondo il sito di Roberto D'Agostino, infatti, è stato ricoverato per un intervento alla mandibola per asportazione di una ciste. Un'operazione non troppo impegnativa, tanto che il braccio destro di Conte dovrebbe essere dimesso già nelle prossime ore e rientrare presto a Roma.

