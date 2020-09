Lucia Azzolina a L'aria che tira, la Merlino: "Tutto pronto a scuola?". "Criticità, come tutti gli anni"

14 settembre 2020 a

"Sarà un anno straordinario e difficile, non ci siamo fermati un attimo". Lucia Azzolina, ospite di Myrta Merlino allo speciale L'aria che tira dedicato alla riapertura delle scuole, Notte prima degli esami. "Ministra, ma allora è tutto pronto?", chiede la padrona di casa.

"Ci sono ancora alcune criticità, questo è evidente e nessuno lo vuole nascondere. Le criticità ci sono state tutti gli anni quando la scuola è iniziata. Adesso siamo abbastanza pronti per garantire un servizio di qualità che porti i nostri studenti a scuola garantendo loro quella sicurezza di cui c'è bisogno, sapendo che il rischio zero non esiste ma che può essere ridotto".

