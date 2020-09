Matteo Salvini a Mattino 5: "Dall'Azzolina a Renzi, un governo di scarsa utilità per gli italiani"

15 settembre 2020 a

Un Matteo Salvini a tutto campo, quello che è intervenuto a Mattino 5 in onda su Canale 5 martedì 15 settembre, a pochi giorni dal voto su referendum e regionali. Si parte, ovviamente, dalla tragicomica e disastrosa ripartenza delle scuole: "Il ministro Lucia Azzolina diceva che tutti i bambini avrebbero trovato le mascherine sui banchi di scuola, ad ora sono i genitori che stanno dando tutto ai propri figli. La foto dei bimbi in ginocchio a Genova è emblematica", picchia duro il leader della Lega riferendosi ai bimbi in ginocchio all'interno della classe nel capoluogo ligure.

Dunque, si parla agli imminenti processi: "Ho contrastato immigrazione clandestina combattendo scafisti, mafiosi e trafficanti di esseri umani. Io per questo andrò a processo il 3 ottobre. Ma ci vado a testa alta, orgoglioso di aver difeso l'Italia e gli italiani", ribadisce Salvini. E ancora, una battuta sulla congolese che lo ha aggredito a Pontassieve, strappandogli camicia e rosario: "Quella signora l'ho già perdonata", rimarca il leghista.

Infine, Salvini attacca l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte: "Questo governo è in vita da un anno, se in un anno la cosa di cui si vanta di più Matteo Renzi è che ha mandato all'opposizione Salvini, mentre non hanno fatto nulla su altri temi... Non penso che sia di grande utilità per gli italiani", conclude il leader della Lega.

