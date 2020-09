Regionali Puglia, exit-poll: testa a testa serratissimo. Fitto perde il vantaggio su Emiliano nell'ultima settimana

21 settembre 2020 a

Negli exit poll delle 15, quelli relativi alle Regionali in Puglia del 21 settembre c'è un testa a testa perfetto tra i due avversari: il candidato alla presidenza del centrosinistra, Michele Emiliano, e quello del centrodestra Raffaele Fitto. Entrambi vengono dati tra il 39 e il 43 per cento. La Puglia - come spiega anche Enrico Mentana durante la sua maratona del Tg La7 - è la partita più aperta di tutte. La tendenza in questi giorni che vedeva Fitto in vantaggio sembra dunque superata. A questo punto è proprio la regione del premier Giuseppe Conte a minare la tenuta del governo giallorosso.

Meno entusiasmanti i risultati raggiunti, per ora, dalla candidata del Movimento 5 Stelle Antonella Laricchia e dall'aversario di Italia Viva, Ivan Scalfarotto. La prima infatti ottiene tra l'11 e il 15 per cento. Il secondo, ancora più in basso, con l'1-3 per cento.

