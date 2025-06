Michele Emiliano, caccia alla prossima poltrona: "Dove si candida"

Michele Emiliano, governatore della Puglia, vorrebbe restare in Regione anche quando scadrà il suo incarico. Sfumata l’ipotesi del terzo mandato, il presidente - come riporta il Corriere della Sera - avrebbe intenzione di candidarsi come consigliere regionale. Un'ipotesi, questa, che però sarebbe sgradita sia al M5s che ad Avs. E forse allo stesso Antonio Decaro, ex sindaco di Bari e candidato in pectore del centrosinistra.

"Sinceramente non mi pare che la candidatura di qualcuno a suo favore possa essere un problema per il candidato - ha detto Emiliano durante un evento a Bari riferendosi a Decaro e all'eventualità di fare un passo indietro rispetto alla sua candidatura al consiglio regionale -. Sarebbe un problema psicologico, non so che altro. Noi ci candidiamo per farlo eleggere quindi non vedo quale problema ci possa essere".