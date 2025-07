Calenda, clamoroso strappo in Le Marche: "Non sosteniamo Ricci"

Non ci sarà il simbolo di Azione alle elezioni regionali nelle Marche. Non ci sarà perché, come ha detto ieri Carlo Calenda, «la mia opinione è che nessuno dei due candidati, per versi diversi, vanno bene per Azione: Ricci è contro il termovalorizzatore, Acquaroli è penultimo nella lista di gradimento dei governatori... Io proporrò al direttivo che Azione non sarà presente col suo simbolo». Ci sarà, invece, Italia Viva, che sosterrà Ricci. Non si sa ancora se con un proprio simbolo o all’interno di una lista civica. Ma in ogni caso confermerà un posizionamento nel centrosinistra. Allo stesso modo, Azione, non presentandosi, conferma una strategia che va oltre il caso Marche, certamente legato anche a fatti locali (Azione nelle Marche non ha un grande radicamento). Il fatto è che, sempre di più, Calenda ha scelto di presidiare lo spazio tra i due poli, tanto più dopo che Renzi ha deciso di essere la quarta gamba centrista del “campo largo”.

Non a caso, sempre ieri, Calenda ha aperto alla possibilità di sostenere un candidato vicino al leghista Luca Zaia (o lo stesso Zaia?) alle elezioni regionali del Veneto nel caso in cui il governatore, escluso dalla possibilità di correre per un terzo mandato, dovesse presentare una propria lista. «Se Luca Zaia presenta un candidato alternativo», ha detto ancora Calenda, «ci interessa, poi certo vediamo il programma...». Ma «quella di Zaia non è la Lega di Salvini, è una Lega vicino a quello che era la Democrazia cristiana, il Veneto bianco, Zaia non è un putiniano. Secondo me non succede, ma se succede è interessante».