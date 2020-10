Gregoretti, Matteo Salvini a processo: la prova della sua innocenza? "Questa piazza siciliana", scene clamorose

02 ottobre 2020 a

"Guardate che piazza emozionante". Matteo Salvini ha trascorso il venerdì mattina prima ad Augusta (Siracusa), alla vigilia dell'inizio del processo di Catania sul caso Gregoretti. L'ex ministro degli Interni è accusato di sequestro di persona per i migranti tenuti bloccati sulla nave militare italiana nel luglio 2019, prima dello sbarco.

Un assalto giudiziario che si è tinto di politica (il via libera, come ovvio essendo Salvini un senatore, è arrivato dal Parlamento non senza polemiche) e che ha portato al Lega e tutto il centrodestra a scendere in piazza a Catania in questi giorni, con una serie di eventi e manifestazioni per dare sostegno al Capitano. "Lasciamo odio, insulti e violenza alla sinistra - annuncia Salvini su Twitter, pubblicando le foto del comizio siciliano -, noi andiamo avanti con idee, progetti e buonsenso. Se voi ci siete io ci sono sempre". A giudicare dall'accoglienza e dall'affetto dei leghisti siciliani, i primi che hanno provato l'effetto dei "porti aperti" sulla loro pelle, viene da pensare che politicamente questo processo avrà solo effetti positivi per il leghista.

