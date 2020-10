Attilio Fontana non esclude il lockdown: "Se la situazione peggiora, ci saranno altri scenari". Lombardia apripista per le altre regioni?

23 ottobre 2020 a

Attilio Fontana non esclude nulla, neppure un nuovo lockdown. Il governatore della Lombardia teme i numeri del bollettino degli ultimi giorni e per questo mette le mani avanti: ''Se con i provvedimenti che stiamo assumendo e che abbiamo assunto in questi giorni il contagio dovesse rallentare, non necessariamente fermarsi, ma rallentare, si potrebbe probabilmente evitare. Se l'impennata dovesse continuare può darsi che si preda un provvedimento diverso''. Fontana, che ha risposto a Sky Tg24, in merito a un blocco totale del Paese ha ammesso: "Ci sono 'valutazioni di carattere squisitamente tecnico. Noi siamo in contatto costante con il nostro comitato tecnico, con il comitato ristretto che valuta i numeri e giorno dopo giorno cerchiamo di mettere in pratica quelli che sono i provvedimenti, che loro ci consigliano e che sono i più opportuni, ma siamo in contatto anche con il governo quotidianamente proprio perché e giusto che i reciproci dati possano essere utilizzati da entrambi e ci si possa confrontare''.

Il lockdown è necessario secondo Fontana in caso "la nostra sanità sia ingolfata in una maniera tale da non poter essere efficiente". Motivo, questo, per cui se le cose dovessero continuare a peggiorare ci saranno altri scenari. Vediamo cosa succede nelle prossime ore. Io credo non si debba ipotecare il futuro''. Una decisione, quella del leghista, che come per il coprifuoco potrebbe fare da apripista ad altre regioni.

