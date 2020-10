Sondaggio di Swg per Enrico Mentana, la maggioranza degli italiani contraria al Dpcm: disfatta per Giuseppe Conte

26 ottobre 2020 a

A certificare insoddisfazione degli italiani per il governo Conte, arriva il sondaggio del Tg La7, diretto da Enrico Mentana, che evidenzia come la maggioranza sia contraria alle decisioni prese con l'ultimo Dpcm. Una disfatta totale per il premier che, nella prima ondata, aveva avuto tutti i sondaggi favorevoli nonostante il lockdown e le tante limitazioni poste.

Stavolta il limite è stato superato e la paura si somma alla rabbia. Per il 61% degli italiani le misure sono inadeguate (Il 36% le ritiene insufficienti, il 25% eccessive) e soltanto il 28% è convinto che siano adeguate. Nel dettaglio si scopre che soltanto il divieto di feste al chiuso e all'aperto è apprezzato dalla maggioranza (77%). Gli italiani si dividono su chiusura di piscina e palestre (53% favorevole) e didattica a distanza per il 75% delle attività delle scuole superiori (51%). Sono divisi a metà sulla chiusura di teatri e cinema e bocciano inesorabilmente la chiusura di bar e ristoranti dalle 18 alle 5 (solo il 35% è favorevole).

