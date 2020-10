Daniela Santanchè: "Lo stupro di Como è colpa dello Stato", nel mirino Lamorgese e Conte

31 ottobre 2020 a

"Lei ha comprato un panino a un senzatetto, lui in cambio l’ha stuprata. Un ex richiedente asilo con visto scaduto dal 2016 e 4 decreti di espulsione non eseguiti. Uno stupro anche colpa dello Stato". Questo il polemico tweet di Daniela Santanchè nei confronti del governo dopo l'ennesimo caso di cronaca nera che vede protagonista un negativo un immigrato irregolare. La senatrice Santanché fa riferimento allo stupro avvenuto in centro città a Como, dove una donna dopo aver comprato un panino a un senzatetto è stata prima seguita e violentata in un parcheggio. L'aggressore è un nigeriano di 31 anni in Italia senza fissa dimora e con precedenti penali per percosse e violazione delle norme sull'immigrazione. L'uomo è un ex richiedente asilo con permesso di soggiorno scaduto nel 2016. Aveva ricevuto 4 provvedimenti di espulsione. Ecco il perché delle accuse della Santanché al governo.

