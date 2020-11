Virginia Raggi in isolamento fiduciario: "Sono stata in contatto con un positivo"

04 novembre 2020 a

La sindaca di Roma Virginia Raggi è in isolamento fiduciario dopo essere stata in contatto con una persona poi risultata positiva al coronavirus. Lo ha comunicato lei stessa con un post sulla sua pagina Facebook: "Non ho alcun sintomo ma, nel rispetto dei protocolli previsti, ho deciso di mettermi in auto-isolamento volontario a casa per i giorni utili a completare i controlli", ha scritto. Il primo cittadino ha voluto tranquillizzare i romani dicendo che sta bene: "Continuerò a lavorare a distanza con lo stesso spirito e, se possibile, con maggiore passione", ha concluso. Intanto l'ultimo bollettino conta a Roma 1.247 casi di Covid, a fronte dei 2.432 registrati nell'intero territorio della regione Lazio.

