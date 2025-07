Roma, "urtato un tubo": il grave sospetto sull'esplosione

L'esplosione vicino a un distributore di benzina a Roma sarebbe stata causata da un'autocisterna che aveva appena finito di scaricare il gpl in via dei Gordiani. Il mezzo, durante una manovra, avrebbe urtato un tubo utilizzato per lo scarico provocando una fuga di gas che ha dato vita alla prima forte esplosione intorno alle 8 di questa mattina. Questo quanto emerge dalle prime ricostruzioni. Le verifiche sono ancora in corso.

Dopo la prima esplosione, sul posto è divampato un incendio e sono immediatamente intervenuti i soccorritori, vigili del fuoco e poliziotti, che dieci minuti dopo sono stati travolti dalla seconda esplosione, ancora più forte. Qualcuno di loro è rimasto ustionato dalle fiamme, qualcun altro è rimasto intossicato dal fumo. E poi c'è chi è stato ferito dalle schegge e dai detriti che sono schizzati anche a 200 metri di distanza.