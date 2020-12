Giuseppe Conte, il "pacco dono" del Dpcm Natale: "Rabbia sociale", la profezia della leghista Baldassarre

03 dicembre 2020 a

"Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Non è più vero". Simona Baldassarre, europarlamentare della Lega, punta il dito contro Giuseppe Conte. "La vita pubblica e privata ormai la decide il governo giallorosso. Il premier Conte, come al solito, tutto da solo a reti unificate, ha ribadito tutto il già noto vademecum per le prossime feste. Il suo Dpcm pacco-dono, tra le tante ricette, confisca gli italiani e impedisce anche la minima riunione familiare. Ad esempio, col divieto di spostarsi tra comuni, oltre a bloccare ogni incontro privato, crea differenze insopportabili tra chi vive in grossi centri e chi in piccoli centri, e svuota di fatto il Natale, la più importante festa della cristianità e della famiglia, dal suo significato autentico". "Come se non bastasse - prosegue l'europarlamentare - , non offre alle categorie già massacrate dalla pandemia, come i ristoratori, gli albergatori, i negozi alternative serie e di buon senso. Se Natale passerà così, tra rabbia sociale e dolore, almeno a Pasqua questo governo deve andare a casa".



