Giorgia Meloni contro Danilo Toninelli: "Anche noi vorremmo non ricordare te". Gregoretti, questa foto

14 dicembre 2020 a

a

a

"Lui non ricorda, noi (purtroppo) sì". Giorgia Meloni su Twitter sfoggia un'amara ironia per seppellire Danilo Toninelli, ex ministro dei Trasporti del M5s che sabato a Catania per il processo sulla Gregoretti ha avuto l'ardire di rispondere ai pm che chiedevano conto dei provvedimenti da lui stesso firmati con il più classico dei "non ricordo". Un catenaccio legale che non fa onore, sostengono molti commentatori, al Movimento che fu quello di "onestà onestà" e "trasparenza".

"Non ricordo" nemmeno questo tweet? La prova della pagliacciata di Toninelli: il "suicidio" del più imbarazzante dei grillini

La leader di Fratelli d'Italia decide allora di condividere un "meme" su Toninelli, con lo slogan significativo: "Anche noi preferiremmo non ricordare di averti avuto come ministro". E sotto la faccia sorridente del senatore grillino, la lista dei commenti negativi è lunghissima.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.