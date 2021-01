Lombardia in zona rossa, l'accusa di Attilio Fontana: "Manipolati i dati a scopo propagandistico"

23 gennaio 2021 a

Attilio Fontana nutre più di un sospetto. La Lombardia è finita per una settimana in zona rossa e il tutto per un errore. Un fatto gravissimo che ha provocato danni ulteriori ai lavoratori e ai cittadini. "Ai professionisti della mistificazione della verità, ribadisco ancora una volta - ha tuonato il governatore della Regione in una nota - che i dati richiesti alla Lombardia sono sempre stati forniti con puntualità e secondo i parametri standard. Semmai qualcuno a Roma dovrebbe chiedersi come mai Regione Lombardia abbia dovuto segnalare il 'mal funzionamento' dell'algoritmo che determina l'Rt dell'Iss". Le cifre infatti sono state rettificate dopo che i guariti hanno determinato un Rt "peggiorativo". Una svista? Non per il leghista : "Chi sostiene il contrario lo deve dimostrare con atti concreti e non manipolando la realtà a uso propagandistico".

