Sondaggio Supermedia, crollo inarrestabile per il M5s: le cifre

Fratelli d'Italia resta il partito più apprezzato dagli elettori italiani. E a sinistra continua il crollo inarrestabile del Movimento Cinque Stelle a guida Giuseppe Conte. Questi sono alcuni dati forniti dall'ultima supermedia sondaggi Youtrend per Agi sulle intenzioni di voto, contando le variazioni rispetto al 4 dicembre. Il partito di Giorgia Meloni perde lo 0,1% e cala così al 29,8%. Scendono anche Forza Italia - -0,1% - e Lega - 0,1% - e si piazzano rispettivamente all'8,8% e all'8,4%. Noi Moderati, invece, guadagna lo 0,1% e si attesta così all'1,1%.
Spostandoci dalle parti del centrosinistra, troviamo in testa al campo largo il Partito democratico. Elly Schlein guadagna lo 0,1% e si piazza così al 22,2%. Male invece il Movimento Cinque Stelle. Giuseppe Conte perde addirittura lo 0,3% e cala così al 12,2%. Leggera flessione anche per Alleanza Versi e Sinistra, che scende dello 0,1% e si attesta così al 6,4%.
Per quanto riguarda quei partiti considerati "minori", troviamo Azione in testa al gruppetto. Carlo Calenda balza in avanti dello 0,4% e si attesta così al 3,5%. Scende Italia Viva di Matteo Renzi dello 0,1%, accasandosi così al 2,5%. Bene Più Europa di Riccardo Magi, che sale dello 0,1% e vanta così l'1,7%.