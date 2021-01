Paola Binetti a L'aria che tira: "Rimaniamo col centrodestra". Ma apre al Conte-ter: "Fiducia in Mattarella"

25 gennaio 2021 a

a

a

"Non è cambiato nulla nel quadro politico in questi giorni, noi che abbiamo votato no alla fiducia a Giuseppe Conte e che voteremo no alla relazione di Bonafede restiamo nell'area del centrodestra". Così Paola Binetti ha messo a tacere le voci di un possibile sostegno al premier da parte dell'Udc. Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, la senatrice non ha però del tutto chiuso le porte a Conte, anzi ha delineato uno scenario ben preciso in cui si potrebbero completamente riaprire i giochi: il premier dovrebbe salire al Quirinale, dimettersi e poi ricevere il reincarico: "In questo modo sapremo cos'è il Conte ter, al momento chi lo sa? Nessuno. Dicci chi sei, che cosa sarà il Conte ter... La nostra fiducia - ha chiosato la Binetti - è tutta in Sergio Mattarella".

"Ecco la data delle elezioni". Fonti da Palazzo Chigi, la scelta estrema (e quelle voci su Mattarella)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.