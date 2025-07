L'aria che tira, Mirella Serri deraglia: "Donald Trump come le SS"

A L'aria che tira è stata ospite Mirella Serri . La scrittrice ha commentato l'ultima trovata di Donald Trump per contenere l'immigrazione illegale. Il tycoon ha inaugurato il cosiddetto Alligator Alcatraz , un centro detentivo che vedrà la presenza anche di alligatori, presenti "naturalmente" nel territorio confinante, le paludi delle Everglades. In pieno stile Florida, dove il presidente ha la sua residenza privata e dove ha fatto incetta di voti per le Presidenziali contro Kamala Harris.

E ancora: "Però esiste anche la lucida follia. Per esempio, a cosa servono queste immagini di alligatori... i prigionieri che non scapperanno mai, correre a zig zag eccetera. Tra l'altro spende milioni e milioni di dollari dei suoi contribuenti, per cui potrebbe farci attenzione. E se vuole contenere l'immigrazione illegale potrebbe anche spendere molto meno. Però è un messaggio dal suo punto di vista fortissimo. Lui contiene l'immigrazione facendo anche un braccio di ferro col pugno duro. Cioè, non la contiene e basta. Ma la contiene mandando un messaggio fortissimo, che lui comanda e che queste persone sono come schiavi".