Lello Ciampolillo, "gli interessa diventarlo": spunta una conversazione privata con Conte, richiesta impensabile

25 gennaio 2021 a

a

a

Il senatore Lello Ciampolillo si sta godendo un po' di notorietà dopo il voto convalidato dal "moviolone" espresso a favore di Giuseppe Conte lo scorso martedì in Senato. Ospite di Un Giorno da Pecora, il grillino ha dichiarato ai microfoni di Rai Radio1 di aver fatto una proposta particolare al premier: "E' vero, gli ho consigliato di diventare vegano, l'alimentazione vegetale fa bene a tutti. E lui ha risposto: 'ci penserò, mi interessa'". Come potrebbe essere altrimenti, il premier nella situazione in cui si trova sarebbe disposto a diventare pure buddista, oltre che vegano, se lo aiutasse a rafforzare la sua traballante posizione a Palazzo Chigi. A proposito della votazione in Senato, Ciampolillo ha anche svelato un retroscena: "Ero in aula ma al telefono con un amico molto stretto, non un politico. Per me è stata una scelta sofferta".

"Canne e Covid, ho uno studio". Disastro-Ciampolillo: ecco chi vuole fare ministro Conte | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.