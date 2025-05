Mattarella: "Alpini sempre esempio di onore e di rispetto"

"Le Penne Nere, sino alle più recenti missioni internazionali, così come nelle presenze sul territorio nazionale, per contribuire alla cornice di sicurezza dei cittadini, sono sempre esempio di onore, senso del dovere, umanità e dedizione". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero, in occasione della 96esima adunata nazionale a Biella. "In questo giorno di festa, in cui diverse generazioni di Alpini in servizio e in congedo si uniscono nel celebrare la storia del Corpo per affermare i valori di fraternità e solidarietà propri all’A.n.a, un commosso pensiero va agli Alpini ’che sono andati avantì, ai caduti della specialità", afferma Mattarella. "Il vostro sodalizio - prosegue il Capo dello Stato - si distingue nelle attività di volontariato per il contributo offerto al sistema di Protezione Civile nazionale e regionale, prova del vostro permanente impegno patriottico a favore della collettività".

A tutti i partecipanti all’adunata "giunga l’augurio di pieno successo della giornata", conclude. "Presidio di valori, esempio di solidarietà, custodi di un’identità che unisce: gli alpini sono la memoria viva della nostra Nazione. A Biella, per la 96ma adunata, rendiamo omaggio a donne e uomini che hanno servito — e continuano a servire — l’Italia con onore e generosità. A loro va il rispetto e la gratitudine delle Istituzioni", ha affermato invece il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Parole importanti anche dal ministro della Difesa, Guido Crosetto: "Gli alpini, l’esercito e la difesa italiana sono stati negli ultimi decenni portatori di pace, perché le missioni internazionali di pace sono viste sempre come protagoniste in ogni parte del mondo. Gli alpini sono stati una parte di questo schieramento, apprezzati ovunque, rispettati ovunque, perché l’approccio che i militari italiani portano al mondo è un approccio di rispetto, che non è così diffuso".