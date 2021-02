Beppe Grillo va da Mario Draghi col diktat in tasca: "Che ministero devi creare", ci scappa il vaffa?

06 febbraio 2021 a

a

a

Forse Beppe Grillo è rimasto a quando Giuseppe Conte sedeva a Palazzo Chigi. Sta di fatto che il fondatore del Movimento 5 Stelle ha pubblicato sul suo blog il "programma" che presumibilmente la delegazione dei 5 Stelle presenterà a Mario Draghi, premier incaricato, tra pochi minuti durante le consultazioni a Montecitorio.

Video su questo argomento "Chi conta meno tra Grillo e Movimento". Senaldi tombale, la fine dei 5 Stelle: Beppe da Draghi, la foto del disastro

Tra le condizioni poste dal comico, che prima dell'incontro con l'ex presidente della Bce ha parlato proprio con Conte e i rappresentanti dei parlamentari 5 Stelle, c'è la fusione dei ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico in un nuovo ministero, "per la Transizione ecologica, come hanno fatto Francia e Spagna, e altri Paesi". Un ministero, spiega Grillo, che dovrebbe avere "la competenza della politica energetica". Si ipotizza poi una riduzione dell'imposta "alle società benefit e a quelle che lo diventino". L’imposta sul reddito d’impresa dovrebbe scendere dall’attuale 24% (ora uguale per tutte le imprese) al "20% per le grandi società benefit, con più di 5 milioni di fatturato)" e al "15% per le Pme società benefit". "Se grandi società come ENEL, ENI, Barilla, etc diventassero benefit - suggerisce Grillo -, sarebbe una rivoluzione. Ad esempio Danone è una società benefit".

"Devi convincerli". Dramma al telefono: Draghi, Grillo e Di Maio, il retroscena: nasce il governo, poi Big bang M5s

Grillo vorrebbe creare anche un "Consiglio superiore per lo Sviluppo sostenibile, con pochi membri, in numero dispari tra 5 e 9, composto di personalità di altissimo profilo scientifico, nominate dal presidente della Repubblica per un lungo mandato (5-10 anni). Una specie di Corte suprema per lo sviluppo sostenibile". Infine, ultimo diktat: "Ridurre i sussidi ambientalmente nocivi (20 miliardi), calendarizzando la riduzione con urgenza. Con ammortizzatori tecnici/fiscali/sociali per le categorie svantaggiate (es. agricoltori). La Commissione europea ci dice: volete spendere i nostri 80 miliardi per ridurre l’impatto ambientale, ma state spendendo i vostri 20 miliardi con sovvenzioni che lo aumentano". Chissà cosa ne penserà Draghi.

Conte incontrerà la delegazione del M5s prima delle consultazioni con Draghi. Passaggio di consegne, bomba politica: dopo le dimissioni si prende la sinistra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.