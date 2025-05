Milano, flop della sinistra in piazza: occhio alle immagini...

"È grave che ci sia anche nel governo italiano chi dà sponda a raduni di questo tipo", ha detto la segretaria del Pd prima di aggiungere: "Noi siamo felici di questa bella partecipazione a Milano, ben più alta di quelli che si sono chiusi a Gallarate, per ribadire concetti discriminatori che noi non accettiamo, che la Costituzione di questo Paese non accetta".

Remigration Summit ? E la sinistra scende in piazza ( qui il video dei manifestanti ) . A San Babila è andata in scena la manifestazione tutt'altro che gremita indetta dalla Cgil, Anpi, Arci, sindacati e partiti di centrosinistra. Insieme a militanti e cittadini, ecco i leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli , ma anche Gianni Cuperlo del Pd, Maurizio Landini ed Elly Schlein .

Ai giornalisti che le hanno chiesto se i principi del Remigration Summit sono in linea con quelli del governo Meloni ha anche riposto, "questo lo dovete chiedere a loro, perché dietro ai titoli non si capisce neanche che cosa ci sia se non odio intolleranza e discriminazione". Il Remigration Summit è il primo summit europeo dedicato alla remigrazione, ovvero all’espulsione in massa di immigrati.